Операция

В день операции Вас будет ждать команда профессионалов в точно назначенное время.

Длительность операции составляет 20-40 мин, в зависимости от сложности.

Операция может выполняться с применением различных форм лечебного сна, что позволяет провести время в операционной с максимальным комфортом.

Если пациентка выбирает проведение операции с лечебным сном, за ее состоянием следит дополнительно врач анестезиолог, с применением современных мониторов состояния пациента. В нашей клинике для анестезии используются исключительно препараты последнего поколения.

Для достижения наилучшего результата накладываются швы из саморассасывающегося материала.

Мы применяем шовный материал Vicryl (США, «Ethicon Endo-Surgery») — хирургические нити, широко используемые в клиниках Европы. Их характеризует высокая прочность и надежность узлов, которые сочетаются с высокой скоростью рассасывания.

Шов безболезненно рассосется в течение 10-14 дней, что избавляет Вас от необходимости дополнительных посещений клиники для перевязок и снятия швов