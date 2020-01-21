Специализация:
- ХИРУРГИЯ
- ЭНДОСКОПИЯ, ГИСТЕРОСКОПИЯ И ЛАПАРОСКОПИЯ
- АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
- ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Профессиональные навыки:
- Оперативная гинекология – гистероскопия, лапароскопия, операции на шейке матки, пластические операции на влагалище, промежности, клиторе, половых губах
- Эстетическая гинекология, контурная пластика, филлеры, плазмолифтинг
- Лазерное интимное омоложение, лазерная хирургия
Специальность:
Врач, Лечебное дело
Образование
2004-2010 Новосибирский Государственный Университет, Медицинский факультет. Врач по специальности Лечебное дело
2010-2011 клиническая интернатура ХИРУРГИЯ, 2016, 2020 повышение квалификации, Новосибирский государственный медицинский университет
2011 профессиональная переподготовка ЭНДОСКОПИЯ, Новосибирский государственный медицинский университет
2013-2014 клиническая интернатура АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, повышение квалификации
2019 Новосибирский государственный университет
2019 профессиональная переподготовка УЛЬТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА
Курсы
2015 – Лазерная хирургия в гинекологии. Фотодинамическая терапия в медицине
2016 – Диагностическая и оперативная лапароскопия и гистероскопия, МОНИИАГ
2017 – Эстетическая и реконструктивная гинекология
2019 – Применение аутологичной плазмы в практике врача-гинеколога
2020 – Пластика больших и малых половых губ
2020 – Инъекционные методики в эстетической гинекологии