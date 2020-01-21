+7(495) 363-59-73 Обратный звонок
+7(903) 363-70-60
г. Москва, Очаковское ш., д.34
Ежедневно с 9:00-20:00
info@moslabioplastica.ru

Лабиопластика
без боли

с минимальным периодом восстановления

  • Новейшее оборудование для безопасной и быстрой операции
  • Оформление больничных листов
  • Послеоперационное сопровождение до полного восстановления
Спецпредложение
для новых клиентов клиники
До конца месяца стоимость
ОПЕРАЦИИ С МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ СНОМ
снижена на 50%
99 400 руб
49 700 руб.
-50%

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных


    Ведущий специалист отделения интимной хирургии
    Этапы обращения
    1 этап Бесплатная консультация
    1 этап
    Бесплатная консультация

    Мы предлагаем начать решение вашей проблемы с бесплатной консультации у нашего специалиста.

    В ходе беседы и осмотра будет сформирована индивидуальная тактика лечения: вместе с врачом вы подберете форму и объем половых губ, подходящую технику операции (U-образное иссечение, Z-пластика, деэпитализация), предпочтительный вид анестезии и т.д.

    Обращаем Ваше внимание — консультация будет бесплатной в любом случае, независимо от принятого Вами решения о лечении

    Записаться на консультацию
    2 этап Сдача анализов
    2 этап
    Сдача анализов

    Перед оперативным вмешательством необходимо будет сдать хирургический (предоперационный) комплекс анализов, который включает в себя:

    • общий анализ крови
    • анализ крови на ВИЧ, RW, гепатиты В и С
    • коагулограмму (анализ крови на свертываемость) и сахар

    Также по результатам первичного осмотра Вам могут быть рекомендованы:

    • проба на местную анестезию
    • гинекологические мазки

    Анализы можно сдать непосредственно в нашей клинике в день консультации.
    По готовности Вам будет предложено подобрать удобную дату и время операции.

    Записаться на консультацию
    3 этап Операция
    3 этап
    Операция

    В день операции Вас будет ждать команда профессионалов в точно назначенное время.

    Длительность операции составляет 20-40 мин, в зависимости от сложности.

    Операция может выполняться с применением различных форм лечебного сна, что позволяет провести время в операционной с максимальным комфортом.

    Если пациентка выбирает проведение операции с лечебным сном, за ее состоянием следит дополнительно врач анестезиолог, с применением современных мониторов состояния пациента. В нашей клинике для анестезии используются исключительно препараты последнего поколения.

    Для достижения наилучшего результата накладываются швы из саморассасывающегося материала.
    Мы применяем шовный материал Vicryl (США, «Ethicon Endo-Surgery») — хирургические нити, широко используемые в клиниках Европы. Их характеризует высокая прочность и надежность узлов, которые сочетаются с высокой скоростью рассасывания.

    Шов безболезненно рассосется в течение 10-14 дней, что избавляет Вас от необходимости дополнительных посещений клиники для перевязок и снятия швов

    Записаться на консультацию
    4 этап Пребывание в стационаре
    4 этап
    Пребывание в стационаре

    После операции пациентка обязательно остается в клинике как минимум на 2 часа под наблюдением лечащего врача. Большие светлые двухместные и одноместные палаты дают возможность комфортно отдохнуть и набраться сил перед отправкой домой. Пребывание в стационаре в течение 4-х часов будет для Вас абсолютно бесплатным

    В течение этого времени врач должен убедиться, что состоянию здоровья ничто не угрожает, и пациентка может самостоятельно покинуть клинику.

    При выписке даются исчерпывающие рекомендации для правильного ухода за швами и рационального приема лекарств.

    Записаться на консультацию
    5 этап Реабилитационный период
    5 этап
    Реабилитационный период

    Крайне важно выполнять рекомендации врача, полученные в день проведения лабиопластики, и обеспечить должный уход за швами, если Вы хотите получить наилучший результат и избежать осложнений.

    В любое время врач остается на связи и дает рекомендации в случае необходимости. Косметические швы снимать не нужно, они рассосутся самостоятельно.

    Записаться на консультацию
    6 этап Оценка результата
    6 этап
    Оценка результата

    Реабилитационный период после операции длится около двух недель. За это время швы рассасываются, раны заживают и Вы можете оценить результат — симметричные, красивые, гармоничного размера половые губы.

    Записаться на консультацию

    Лабиопластика в Клинике
    доктора Доценко

    Лабиопластика — одна из самых деликатных операций в интимной хирургии. Во многих случаях она проводится не только с целью эстетической коррекции, но и по медицинским показаниям, а также для устранения неприятных ощущений при ношении обтягивающего белья, занятиях спортом, при половом акте и других бытовых занятиях.

    Но, даже несмотря на явный дискомфорт, женщинам зачастую сложно справиться с психологической стороной данного вопроса и обратиться за помощью. Если Вы в поисках бережного отношения к своей проблеме и, помимо опыта врачей и комфортных условий, Вам важны деликатный подход и поддержка, то наши специалисты — это те, кто Вам нужен. Записывайтесь на бесплатную консультацию и убедитесь в этом сами.

    Основные показания к лабиопластике
    Врожденная ассиметричная
    форма и размеры половых губ
    Нарушение эластичности половых губ
    при родах или травмах
    Натирание и неприятные ощущения
    при ходьбе или занятиях спортом
    Неудобство и психологический
    дискомфорт при сексе
    Недостаточный размер малых или
    больших половых губ, что становится
    причиной различных заболеваний
    Дряблость, обвисание кожи вследствие
    возрастных изменений
    4 преимущества,
    которые отличают нас от остальных клиник
    1
    Комплексный подход к решению Вашей проблемы

    Один из факторов, обеспечивающих высокий уровень предлагаемых нами услуг – тщательно подобранный коллектив врачей. Наши хирурги специализируются в различных направлениях, таких как урология, пластическая хирургия, интимная косметология, гинекология, они владеют самыми передовыми методиками лечения и регулярно совершенствуют свои навыки на семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации.

    Разносторонние опыт и компетенции позволяют подходить к проблемам пациентов с различных аспектов и подбирать индивидуальные методики лечения, которые гарантируют отличный результат даже в самых сложных и проблемных случаях

    2
    Безопасная анестезия

    В нашей клинике используются все виды анестезии — местная, медикаментозный (лечебный) сон, а также самый комфортный вариант — масочный наркоз. Этот способ имеет ряд весомых плюсов:

    • он абсолютно безопасен для человека и используется даже у детей
    • не погружает пациента в глубокий наркоз, что гарантирует быстрое и легкое пробуждение
    • анестезия протекает абсолютно незаметно для пациента. Без неприятных ощущений.

    Препарат, применяемый для анестезии высокого качества швейцарского производства:

    • не содержит токсинов и не вызывает аллергии
    • не деформирует ткани в области операции, что создает более комфортные условия для работы хирурга и гарантирует точную разметку тканей
    • присутствие анестезиолога гарантирует безопасность во время операции, постоянный контроль врача и аппаратуры.
    3
    Операция без крови и боли с быстрым восстановлением

    В своей работе наши специалисты используют новейшее оборудование немецкой компании ERBE — всемирно известного производителя медицинских инструментов и оборудования. Радиоволновой скальпель ERBE Elektromedizin — это наиболее безопасный и щадящий метод проведения лабиопластики:

    • крайне тонкий и точный разрез без травмирования окружающих тканей
    • отсутствие кровотечения, благодаря хорошей коагуляции сосудов
    • болевые ощущения в период восстановления заметно снижены
    • заживление послеоперационной раны происходит быстрее
    • минимальный риск воспалений за счет бактерицидного воздействия радиоволн
    4
    Сопровождение врача до полного выздоровления

    После операции лечащий врач будет консультировать Вас до полного заживления. Вы можете задавать любые волнующие вопросы, связанные с лечением, присылать фотографии в мессенджеры или на почту или записаться для консультации на бесплатный прием

    Фото до и после лабиопластики
    Фотографии опубликованы с письменного согласия пациенток
    До лабиопластики
    После лабиопластики
    Фото работ доступно для просмотра лицам старше 18 лет Мне уже исполнилось 18 лет
    Ангелина, 37 лет

    Жалобы: Постоянные раздражения из-за натирания малых половых губ одеждой.

    Лабиопластика: H — образная пластика малых половых губ.

    После пластики: Отсутствие раздражений при ношении любой одежды.

    До лабиопластики
    После лабиопластики
    Фото работ доступно для просмотра лицам старше 18 лет Мне уже исполнилось 18 лет
    Александра, 31 год

    Жалобы: Зуд при ношении джинсов, боли при половом акте, низкая чувствительность клитора.

    Лабиопластика: Z — образная пластика малых половых губ, натяжение капюшона клитора.

    После пластики: Отсутствие зуда при ношении любой одежды, увеличилась чувствительность клитора.

    До лабиопластики
    После лабиопластики
    Фото работ доступно для просмотра лицам старше 18 лет Мне уже исполнилось 18 лет
    Дарья, 24 года

    Жалобы: Сильные боли при половом акте, невозможность носить обтягивающую одежду в фитнес-зале.

    Лабиопластика: H — образная пластика малых половых губ, открытие капюшона клитора.

    После пластики: Отсутствие болей и неприятных ощущений при сексе, возможность носить любую спортивную одежду.

    До лабиопластики
    После лабиопластики
    Фото работ доступно для просмотра лицам старше 18 лет Мне уже исполнилось 18 лет
    Людмила, 34 года

    Жалобы: После рождения второго ребенка резко увеличились малые половые губы, появился физический дискомфорт при ношении одежды, психологические барьеры при занятии сексом

    Лабиопластика:  H — образная пластика малых половых губ.

    После пластики:  Эстетический вид малых половых губ, нижнее белье не натирает, наладились семейные отношения.

    До лабиопластики
    После лабиопластики
    Фото работ доступно для просмотра лицам старше 18 лет Мне уже исполнилось 18 лет
    Екатерина, 29 лет

    Жалобы: Психологический дискомфорт в сексе, постоянное натирание малых половых губ одеждой.

    Лабиопластика: H — образная пластика малых половых губ.

    После пластики: Убран большой объём ткани, клиентка чувствует себя гораздо увереннее и комфортнее в сексе, отсутствие раздражений при ношении любой одежды.

    В клинике работают опытные и отзывчивые врачи
    Все сотрудники клиники обладают высокой квалификацией и профессиональными компетенциями в области интимной хирургии, на постоянной основе проходят обучение и внедряют в практику новаторские подходы и современные технологии медицины
    Абрамова Екатерина Игоревна
    гинеколог

    Специализация:

    • ХИРУРГИЯ
    • ЭНДОСКОПИЯ, ГИСТЕРОСКОПИЯ И ЛАПАРОСКОПИЯ
    • АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
    • ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

    Профессиональные навыки:

    • Оперативная гинекология – гистероскопия, лапароскопия, операции на шейке матки, пластические операции на влагалище, промежности, клиторе, половых губах
    • Эстетическая гинекология, контурная пластика, филлеры, плазмолифтинг
    • Лазерное интимное омоложение, лазерная хирургия

    Специальность:

    Врач, Лечебное дело

    Образование

    2004-2010 Новосибирский Государственный Университет, Медицинский факультет. Врач по специальности Лечебное дело
    2010-2011 клиническая интернатура ХИРУРГИЯ, 2016, 2020 повышение квалификации, Новосибирский государственный медицинский университет
    2011 профессиональная переподготовка ЭНДОСКОПИЯ, Новосибирский государственный медицинский университет
    2013-2014 клиническая интернатура АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, повышение квалификации 
    2019 Новосибирский государственный университет
    2019 профессиональная переподготовка УЛЬТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА

    Курсы

    2015 – Лазерная хирургия в гинекологии. Фотодинамическая терапия в медицине
    2016 – Диагностическая и оперативная лапароскопия и гистероскопия, МОНИИАГ
    2017 – Эстетическая и реконструктивная гинекология
    2019 – Применение аутологичной плазмы в практике врача-гинеколога
    2020 – Пластика больших и малых половых губ
    2020 – Инъекционные методики в эстетической гинекологии
    Записаться на консультацию
    Шкрет Алина Александровна

    Стаж 6 лет

    Образование:

    • Диплом с отличием по специальности «Лечебное дело», Алтайский государственный медицинский университет Минздрава РФ – 2015 год
    • Ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» с отличием, Российский университет дружбы народов, г.Москва – 2017 год
    • Повышение квалификации «Оперативное акушерство и гинекология, органосохраняющие операции при врастании плаценты», Омский государственный медицинский университет – 2018 год
    • Первичная переподготовка «Ультразвуковая диагностика», Алтайский медицинский институт последипломного образования – 2020 год

    Конференции:

    • 10-ый Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России, версии и контраверсии» , г.Сочи 2017 год;
    • 11-ый Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России, версии и контраверсии» Г.Сочи 2018 год;
    • ХХХII Международный конгресс с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» , г.Москва 2019 год;
    • Общероссийская школа «Интенсив по эндокринной гинекологии: ступени мастертва», Москва 2020 год;
    • Школа-интенсив «Эндометрий. Контраверсии клинической практики» мастер-классом по гистероскопии, Москва, 2020 год;
    • Международная школа-интенсив «УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам», Москва, 2020 год.

    Печатные работы:

    • «Нехирургический дизайн промежности» под редакцией профессора, чл.-кор. РАН В.Е.Радзинского, 2017 год — соавторство;
    • «Беременность ранних сроков, от прегравидарной подготовки к здоровой гестации», издание 3, дополненное, под редакцией В.Е.Радзинского, А.А.Оразмурадова, 2018 год – соавторство;
    • «Предикторы невынашивания при многоплодной беременности» — С.В.Баринов, А.А.Белинина, О.В.Колядо, А.А.Шкрет
    Записаться на консультацию
    КЕЛЛЭТ Елена Павловна
    Врач акушер-гинеколог, репродуктолог

    Научная степень:  Кандидат медицинских наук
    Стаж практической работы: с 2007 года

    Образование: Российский Государственный Медицинский Университет 2005г. по специальности «Лечебное дело»
    Ординатура: ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова по специальности «Акушерство-гинекология»
    Аспирантура: ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова
    Кандидатская диссертация посвящена особенностям клиники и иммунологическим нарушениям у супружеских пар с бесплодием неясного генеза.

    Дополнительное обучение: сертификаты по специальности «Ультразвуковая диагностика», гинекологической эндокринологии, вспомогательных репродуктивных технологий, кольпоскопии, лечение шейки матки радиоволновыми методами.

    Стажировка: Центр репродуктивной медицины и преимплантационной генетической диагностики «Репромеда». Чехия, Брно.

    Член европейской ассоциации репродукции человека ESHRE и Российской Ассоциации репродукции человека (РАРЧ). Автор ряда печатных работ. Принимает активное участие в международных и российских конференциях, посвященных вопросам репродукции человека.

    Записаться на консультацию к Елене Павловне
    Нам говорят "спасибо"
    Прайс
    Консультация врача
    5000 руб.
    Операция лабиопластика
    55 500 руб.
    Расходные материалы
    14 900 руб.
    Медикаментозный сон
    15 000 руб.
    Пребывание в стационаре (до 4-х часов)
    9 000 руб.
    ИТОГО: 99 400 руб.
    ИТОГО С УЧЕТОМ КВОТЫ: 49 700 руб.
    Спецпредложение
    для новых клиентов клиники
    До конца месяца стоимость
    ОПЕРАЦИИ С МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ СНОМ
    снижена на 50%
    99 400 руб.
    49 700 руб.

      Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

      Интимное лазерное омоложение

      В комплексе с лабиопластикой вы можете одновременно провести интимную лазерную коррекцию!

      Интимное лазерное омоложение - это по-настоящему инновационный и сенсационный способ вагинального омоложения и корректировки форм интимной зоны!

      Подробнее
      Часто задаваемые вопросы
      Какие процедуры возможно выполнять совместно с лабиопластикой?
      Какие процедуры возможно выполнять совместно с лабиопластикой?

      Совместно с этой операцией возможно выполнить:

      • контурную интимную пластику больших половых губ
      • пластику капюшона клитора
      • увеличение точки G
      • пластику задней стенки влагалища.
      Нужно ли как-то готовиться к операции по лабиопластике?
      Нужно ли как-то готовиться к операции по лабиопластике?

      Конечно, любая операция требует подготовки, особенно это касается интимной зоны. Получите индивидуальные рекомендации у наших специалистов абсолютно бесплатно.

      Ухудшится ли чувствительность малых половых губ?
      Ухудшится ли чувствительность малых половых губ?

      Как показывают исследования многих лет, выполненные более чем на 5000 пациентов, снижение чувствительности не происходит. Первые недели после операции могут присутствовать необычные ощущения, как следствие перенесенного вмешательства, но это проходит, как правило, через месяц.

      Можно ли проводить пластику половых губ при вирусе папилломы человека?
      Можно ли проводить пластику половых губ при вирусе папилломы человека?

      ВПЧ (вирус папилломы человека) — семейство вирусов, которое вызывает изменения на коже и слизистой.

      На половых губах проявляется в виде небольших наростов на коже или бугорков — доброкачественных образований. Пластику половых губ рекомендуется планировать после проведения курса противовирусной терапии против папилломы. Однако, часто, удаляя избыточную ткань половых губ, мы избавляем пациентку от необходимости местного лечения от папиломовируса.

      В любом случае комплексное лечение ВПЧ следует продолжить у дерматовенеролога (можно после операции).

      Могут ли возникнуть осложнения?
      Могут ли возникнуть осложнения?
      • Риск возникновения осложнений оценивает врач на первичной консультации с учетом индивидуальных особенностей и наличия хронических заболеваний пациентки. Поэтому обязательно нужно проинформировать врача о наличии таких заболеваний. Доверительное общение – первый шаг к успешному решению проблемы
      • Сложные, негативные последствия лабиопластики встречаются крайне редко. Возможно появление синяка или отека после введения анестезии.

      Эти осложнения проходят самостоятельно без дополнительного лечения.

       

      Когда можно заниматься сексом после операции?
      Когда можно заниматься сексом после операции?

      Реабилитационный период после лабиопластики в среднем занимает три недели: к этому времени, при соблюдении правил обработки раны, спадает отек, происходит заживление и формирование тканей. После этого вы можете вернуться к половой жизни

      Можно ли ходить в первые дни после лабиопластики?
      Можно ли ходить в первые дни после лабиопластики?

      На вопрос, можно ли ходить после процедуры лабиопластики, ответ однозначный – можно. Но, разумеется, не стоит преодолевать путь в несколько сотен километров сразу после процедуры. Лучше всего поехать домой и провести пару дней в спокойном состоянии, обязательно соблюдая все нюансы послеоперационного ухода. А вот посещать спортзал, бани, сауны, бассейн и вести половую жизнь категорически не рекомендуется в течение двух недель.

      Роды и беременность после лабиопластики: как влияет операция?
      Роды и беременность после лабиопластики: как влияет операция?

      По статистике, лабиопластика не влияет на увеличение риска самопроизвольных разрывов во время родов.

      В любом случае, лучше проинформировать вашего акушера-гинеколога о выполненной операции лябиопластика.

      Не нашли ответ на свой вопрос?
      Напишите нам и мы обязательно перезвоним Вам с ответом

        О клинике

        Многопрофильный медицинский центр «Клиника доктора Доценко» спроектирован и построен с соблюдением всех стандартов, применяемым к полноценным стационарам европейского уровня: комфортные зоны регистратуры и ожидания для сопровождающих, широкие коридоры, просторные кабинеты и палаты для пациентов.

        Оперблок с двумя операционными и реанимацией оснащен современным немецким оборудованием мировых лидеров в области медицинских технологий ERBE, Karl Storz, Martin KLS, Draeger.

        Отделение эстетической гинекологии и интимной хирургии медцентра «Клиника доктора Доценко» объединяет ведущих специалистов Москвы в области лабиопластики. Возглавляет отделение врач с 40-летним стажем акушер-гинеколог Дорохина Валентина Тимофеевна.  Вместе с более молодыми (но не менее опытными) коллегами – гинекологом-репродуктологом  Келлэт Е.П. и пластическим хирургом Малыхиной И.Ф. они способны решить самые сложные проблемы в области интимной хирургии и эстетической гинекологии.

        г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34,
        БЦ "West Park", отдельный вход с торца здания.
        Парковочные места на территории БЦ 100 руб./час
        Ежедневно с 9:00-20:00
        +7(495) 363-59-73 +7(903) 363-70-60
        info@moslabioplastica.ru
        Записаться на бесплатную консультацию
        Заказ обратного звонка

          Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

          Записаться на бесплатную консультацию

            Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

            Получить квоту

              Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

              Заявка отправлена!
              Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время